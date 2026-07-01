Сочинский институт РУДН отменил дипломные работы на одном направлении из-за ИИ

Сочинский институт РУДН отказался от выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению «Юриспруденция» для наборов 2024–2026 годов. Вместо них студенты будут сдавать устные экзамены, сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Решение поддержано Ученым советом вуза и полностью коррелирует с позицией Минобрнауки РФ, отметившего, что дипломные работы перестали быть объективной проверкой знаний, особенно с развитием искусственного интеллекта», — говорится в сообщении университета.

Как пояснила и. о. декана юридического факультета Елена Легостаева, нейросети уже способны анализировать судебную практику, формировать правовую позицию и писать структурированные тексты на десятки страниц. Переход к устным экзаменам, по ее словам, направлен на оценку стратегического мышления, способности применять право в нестандартных ситуациях и принимать этически сложные решения.

Директор института Александр Петенко подчеркнул, что отказ от ВКР не упрощает обучение, а, напротив, повышает требования к выпускникам. Диплом останется знаком качества, но будет подтверждать не «умение писать» тексты, а профессиональное мышление в эпоху цифровых технологий.

Алина Зорина