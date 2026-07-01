Сочи занял шестое место среди самых «кофейных» городов России

Сочи занял шестое место в рейтинге самых «кофейных» городов России по количеству кофеен. Аналитики сервиса «Контур.Фокус» подсчитали число заведений по состоянию на июнь 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На территории России насчитывается 20,8 тыс. кофеен. Лидером рейтинга стала Москва, где работают 4,2 тыс. заведений. На столицу приходится 20,14% всех кофеен страны. Кроме того, Москва аккумулировала 51,6% заведений, расположенных вне городов-миллионников. Второе место занял Санкт-Петербург с 2,2 тыс. кофееен.

В пятерку лидеров также вошли Краснодар, где работают 627 кофеен, Новосибирск с 523 заведениями и Екатеринбург, в котором насчитывается 517 кофеен. Сочи расположился на шестой строчке рейтинга — на курорте аналитики зафиксировали 373 кофейни. Следом идут Пермь с 371 заведением и Ростов-на-Дону, где работают 326 кофеен.

В десятку также вошли Челябинск, Казань и Красноярск. В Челябинске работают 276 кофеен, в Казани — 273, в Красноярске — 260. В Калининграде аналитики насчитали 239 заведений, в Нижнем Новгороде и Тюмени — по 231, в Омске — 230, в Самаре — 224.

Среди других городов в исследовании представлены Иркутск, Воронеж, Севастополь, Уфа, Владивосток, Белгород, Симферополь и Махачкала. Замыкает список городов-миллионников Волгоград, где работают 156 кофеен. На прочие города России приходится еще 8 тыс. кофеен.

Отдельно аналитики привели данные исследования РОМИР о доступности кофе. Эксперты рассчитали так называемый индекс кофе — показатель, отражающий, сколько чашек напитка россиянин может приобрести на среднюю зарплату. По итогам 2025 года в ритейле, включая магазины и кофейни, на среднюю зарплату можно было купить 908 чашек кофе против 692 чашек в классических кафе. В 2026 году разрыв увеличился до 1,2 тыс. и 688 чашек соответственно.

Исследование также показало, что американо остается самым доступным напитком в ритейле. За год индекс американо вырос на 26%. Капучино в ритейле прибавил 4%, тогда как в кафе рост составил 14%.

По оценке исследователей, рынок кофе в России сохраняет устойчивость, а потребители продолжают выбирать напитки не только исходя из цены, но и с учетом вкусовых предпочтений и привычного формата потребления.

Мария Удовик