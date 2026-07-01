ГК «Ренна» вложит 150 млн рублей в строительство студенческого кампуса на Кубани

Группа компаний «Ренна» инвестирует 150 млн руб. в строительство студенческого кампуса гостиничного типа в Кореновске. Объект рассчитан на 70 мест и предназначен для размещения сотрудников, студентов и молодых специалистов профильных вузов, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе группы компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Проект реализуется на базе производственной площадки ГК «Ренна» (бренды «Коровка из Кореновки», «Алексеевское», «Кореновочка»). В настоящее время завершаются подготовительные работы и проводится отбор подрядчика для реализации проекта. Ввод кампуса в эксплуатацию запланирован на III квартал 2027 года.

«Мы последовательно развиваем сотрудничество с образовательными учреждениями и заинтересованы в том, чтобы талантливые молодые специалисты получали возможность знакомиться с современным производством, проходить практику и строить профессиональную карьеру в агропромышленной отрасли. Новый кампус станет важным элементом этой работы и позволит создать комфортные условия для проживания студентов и молодых специалистов»,— заявил генеральный директор Кореновского молочно-консервного комбината и Фабрики настоящего мороженого (входят в ГК «Ренна») Игорь Московцев.

Отмечается, что развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса и создание условий для привлечения квалифицированных кадров в регионы присутствия являются одними из главных направлений группы компаний.

Алина Зорина