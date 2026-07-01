Госдума рассмотрит предложения по изменению закона о гостевых домах

Госдума осенью 2026 года рассмотрит предложения муниципалитетов черноморских курортов по корректировке законодательства о гостевых домах, сообщила депутат нижней палаты от Краснодарского края Наталья Костенко. По ее словам, которые приводят «Ведомости Юг», к этому времени будет подведен промежуточный итог эксперимента по легализации такого формата размещения, запущенного в ноябре 2025 года в Краснодарском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Костенко отметила, что статус эксперимента предполагает донастройку правил с учетом обратной связи от регионов и бизнеса. Осенью, после завершения высокого туристического сезона, планируется начать подготовку итоговой редакции закона, который должен установить единые рамки регулирования для всех участвующих территорий. По ее словам, уже поступили предложения, в том числе от администрации Сочи.

В отрасли при этом указывают на проблемы действующей модели. Основатель ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов заявил, что около 35% владельцев гостевых домов в регионе не могут пройти регистрацию из-за ограничений и нестыковок требований. В частности, речь идет о случаях, когда объекты не укладываются в лимит по числу номеров — например, 17 комнат при допустимом пороге в 15.

Костенко пояснила, что установленный лимит связан с требованиями пожарной безопасности для средств размещения с увеличенным номерным фондом, но подчеркнула необходимость сохранять возможность приведения объектов в соответствие, а не исключения их из легализации.

Она также отметила, что регулирование осложняется различиями муниципальных градостроительных правил. В качестве примера депутат привела разные параметры застройки на землях ИЖС: в Сочи допустимая площадь может достигать 1,5 тыс. кв. м, тогда как в Анапе — около 300 кв. м. По ее словам, эти различия необходимо учитывать при финальной доработке федерального закона.

Вячеслав Рыжков