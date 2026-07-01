Премьер Удмуртии: некоторые сети АЗС увеличили объемы поступающего топлива вдвое

Некоторые сети АЗС удвоили объемы поступающего в Удмуртию топлива, сообщил в Telegram председатель правительства республики Роман Ефимов после заседания регионального штаба. По словам премьера-министра, спрос на бензин остается ажиотажным.

«Бензовозов вдвое больше, машин то же количество. При этом расход на заправках не соответствует ни количеству автомобилей, ни среднему потреблению. Мы же помним ситуацию с запасами гречки»,— сказал господин Ефимов.

Потребление бензина в Ижевске увеличилось за эти дни на 50%, добавил председатель. В качестве примера он привел расход на одной из заправок города, клиенты которой на прошлой неделе за сутки заправляли 12 т бензина, сейчас за шесть часов уходит 30 т.

«Друзья, я снова прошу вас заправляться по необходимости и напоминаю, что набирать топливо в канистры запрещено. Чем быстрее мы снизим нагрузку на всю цепочку доставки бензина — от нефтебаз до каждой из колонок, — тем скорее ситуация нормализуется»,— отметил Роман Ефимов.

Напомним, в выходные водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. В мессенджерах появились чаты с ежедневными сводками о наличии топлива. На некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 превысила 80 руб. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен.

Общественная палата Удмуртии начала собирать обратную связь от водителей и обратилась в минпромторг республики с просьбой организовать горячую линию с актуальной работе азс.

По данным минпромторга Удмуртии, запасов топлива в РФ достаточно для обеспечения внутреннего рынка: ведется работа по перестройке логистических цепочек с учетом потребностей республики. По словам президента Владимира Путина, запасы бензина в стране сейчас составляют 1,7 млн т. Год к году снижение на 4%. Крупнейшие НПЗ используются по максимуму.

Крупный государственный рыбхоз «Пихтовка» в Удмуртии приостановил кормозаготовку из-за резкого роста цен на дизельное топливо.

Как писал «Ъ-Удмуртия», 24 июня вслед за «Татнефтью» ограничения ввели на АЗС «Лукойла» и «Башнефти». На отдельных точках действует ограничение до 30 л бензина марки АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль. Локальные ограничения в «Лукойле» связывали с «внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и текущей логистической ситуацией». Первые лимиты появились на заправках «Татнефти» после 12 июня. По предварительным данным, аналогичные ограничения затронули не менее 20 регионов РФ.