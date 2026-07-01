ФК «Краснодар» покинул защитник Джованни Гонсалес

Правый защитник Джованни Гонсалес покинул ФК «Краснодар» и продолжит карьеру в аргентинском «Ривер Плейт». О переходе игрока сообщила пресс-служба краснодарского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Уругвайский футболист выступал за «Краснодар» с 2024 года. За это время он провел 62 матча и отметился четырьмя результативными передачами. В составе команды защитник стал чемпионом России по итогам сезона 2024/2025.

Контракт игрока с краснодарским клубом был рассчитан до лета 2027 года. До перехода в Российскую премьер-лигу Гонсалес выступал за испанский клуб «Мальорка», где провел два с половиной сезона. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €2 млн.

Вячеслав Рыжков