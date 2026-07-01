«После первого звонка застройщику 80% пользователей продолжают поиск квартиры на онлайн-платформе»

Объемы строительства в Краснодарском крае за год выросли с 7,5 млн до 8 млн кв. м. Предложение на рынке новостроек прирастает. При этом у людей появляется больше инструментов для сравнения и выбора ЖК. На что смотрят покупатели квартир в новостройках и как им помогают онлайн-платформы — в интервью «Review. Юг России» рассказал коммерческий директор направления «Новостройки» Авито Недвижимости Владислав Дмитрук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы Авито Фото: пресс-службы Авито

— Как вы оцениваете состояние рынка первичной недвижимости в Краснодарском крае?

— Рынок живой и динамичный. За первые пять месяцев 2026 года в регионе заключено порядка 10 тыс. сделок ДДУ. Это на 36% больше в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Отчасти рост связан с январем, когда клиенты стремились активнее заключать сделки перед введением изменений условий по программе «Семейная ипотека». По итогам января—мая в Краснодарском крае цена квадратного метра увеличилась всего на 4% год к году (с 168 тыс. до 175 тыс. руб. за кв. м).

Одновременно с этим мы видим более активный, чем год назад, вывод новых проектов (+14% год к году).

— Каков объем нераспроданной недвижимости на первичном рынке? Что останавливает граждан от приобретения квартир?

— Показатель распроданности к стройготовности в целом по России находится около уровня в 70%. Однако это не означает, что спроса на первичном рынке нет. Он просто меняет характер.

Год назад каждая пятая сделка на первичном рынке заключалась после ввода объекта в эксплуатацию, а сейчас — каждая четвертая (24%). Рост доли сделок по договору купли-продажи с застройщиком наблюдается во всех крупных регионах. То есть люди хотят приобретать готовое жилье. Тренд подтверждает наша аналитика: на Авито Недвижимости среди топ-15 регионов по объемам строительства объявления от девелоперов в сданных домах собирают в 1,6 раза больше просмотров, чем в строящихся.

Еще на первичный рынок влияет конкуренция со стороны вторичного жилья, которое стоит заметно дешевле. По сравнению с кредитом на общих условиях покупка готовой квартиры у собственника может быть более оптимальным вложением средств.

Важно учитывать, что новостройки сохраняют самостоятельную ценность для покупателей. Такой формат жилья остается востребованным за счет современных планировочных и архитектурных решений, новой инженерии и более высокого уровня комфорта. Поэтому даже при расширении предложения так называемой «новой вторички» интерес к первичному рынку будет сохраняться.

— Есть ли локальные особенности рынка новостроек в южных регионах? Отличается ли характер спроса?

— У южных регионов есть несколько особенностей. Во-первых, к местному рынку проявляют высокий интерес из других субъектов. К примеру, в Сочи доля интереса составляет 66%, в Краснодаре — 44%. Для кого-то это способ инвестировать средства в перспективный регион с более доступными ценами (Москва, Санкт-Петербург) или иметь недвижимость для летнего отдыха, под сдачу или перепродажу, а кто-то рассматривает новостройку на юге как вариант для переезда в более климатически хорошие условия (Ярославль, Ханты-Мансийск).

Отмечу, что реализованный спрос на новостройки выходит за пределы региональных столиц. В традиционно моноцентричных южных регионах особенно отчетливо видно это перераспределение. Мы изучили географию сделок на юге за два года и увидели, что в Краснодарском крае доля сделок в столице — Краснодаре — снизилась с 83 до 75%. Особенно приросли Новороссийск и Анапа. Доля Ростова в Ростовской области также уменьшилась до 75% при заметном усилении Аксая. В Ставропольском крае доля столицы также снизилась и теперь составляет примерно две трети сделок. Выросли доли в Невинномысске, Кисловодске и Железноводске.

Одним из драйверов перераспределения стало распространение гибридной и удаленной занятости, что снизило критичность ежедневной близости к крупным деловым центрам. Покупатели пересматривают свои стратегии и зачастую готовы расширить локацию поиска. Кроме того, в городах-спутниках и других населенных пунктах региона недвижимость зачастую доступнее, что позволяет приобрести более качественный или просторный объект. По данным нашего опроса, каждый десятый, кто планирует брать квартиру в ипотеку, готов рассмотреть другой город в регионе ради более комфортного платежа. В результате города-спутники все чаще выступают полноценной альтернативой региональным столицам.

— Как за последние годы изменился путь пользователя при поиске новостройки? Что это значит для девелоперов?

— Путь к покупке жилья практически всегда начинается с цифровых платформ. По данным нашего опроса 10 тыс. россиян, проведенного в мае этого года, 70% людей, которые ищут квартиру в новостройке, выбирают ее на онлайн-платформах. То есть первое впечатление о квартире и ЖК формируется на классифайде, до общения с отделом продаж.

Такое поведение вполне логично. Платформы позволяют сразу увидеть ключевую информацию: цену, сроки сдачи (и выполняет ли их застройщик), планировки, условия покупки, документы, инфраструктуру ЖК и района, ход строительства.

Прежде чем связаться с застройщиком, покупатель просматривает в среднем 14 жилых комплексов и около 19 квартир. После первого звонка на площадку возвращаются около 80% пользователей. Подавляющее большинство из них продолжает сравнивать варианты у конкурентов, а в 40% случаев — изучать предложения того же застройщика.

Задача девелоперов — стремиться к максимальной прозрачности. Красивые презентации больше не работают. Людей интересует конечный продукт. Наше недавнее исследование показало, что даже покупатели без детей хотят заранее знать, когда в ЖК построят детский сад и сколько там будет мест. Здесь выигрывает тот застройщик, который дает прозрачную информацию об объекте и понятный сценарий жизни, который клиент может «примерить», а не просто продает планировки и квадратные метры.

— Какие поисковые фильтры сейчас переживают взрывной рост? Иными словами, без каких характеристик новостройка вообще не попадает в поле зрения покупателя?

— Пользователи ищут абсолютно по-разному. Кто-то изучает общую выдачу, кто-то начинает поиск с карты, чтобы оценить все предложения в конкретной локации, кто-то пользуется фильтрами.

Если говорить о параметрах, то одним из самых важных из них является показатель сданных в срок домов. У нас есть специальный фильтр, позволяющий отсеять компании, у которых доля таких объектов составляет менее 60%. Вместе с тем пользователям важны отзывы. Их интересует, насколько качественно застройщик подходит к созданию продукта и к выполнению своих обещаний, как живется в уже сданных корпусах или других проектах застройщика. Это особенно актуально, если выбранный ЖК находится в стадии строительства.

Если говорить о конкретных параметрах, при выборе жилья ключевым фактором для покупателей по-прежнему остается цена — на нее указывают 64% респондентов. Далее следуют локация (43%), транспортная доступность (42%), а также наличие социальной инфраструктуры — школ, детских садов и поликлиник (41%). При этом ряд характеристик новостроек, которые раньше воспринимались как приятное дополнение, сейчас стал «обязательной программой». Речь о видеонаблюдении, закрытом дворе, детских и спортивных площадках в жилом комплексе, качественном оформлении мест общего пользования и благоустройстве территории. Более трети опрошенных назвали эти параметры необходимыми для новостройки.

— Как вы оцениваете ближайшие перспективы рынка первичной недвижимости в Краснодарском крае? Какую роль сыграют цифровые платформы?

— Регион имеет отличные перспективы. Климат и развитая инфраструктура — те константы, которые есть у Краснодарского края. Он будет привлекать и инвесторов в сегменте краткосрочной аренды, и покупателей из северных регионов.

Если же говорить об инструментах, думаю, Краснодарский край будет развиваться в общероссийском тренде — с развитием платформ при выборе недвижимости пользователи все чаще будут обращаться за помощью к искусственному интеллекту. Разумеется, ИИ не заменит человека. Он возьмет на себя рутинную аналитику. Нейросети будут автоматически подбирать объекты на основе поведенческих паттернов пользователя. ИИ поможет покупателю проще сравнивать ЖК, районы, инфраструктуру, ликвидность и оценивать риски. Недавно мы проводили опрос и выяснили, что в целом россияне готовы поручить ИИ рутинный аналитический труд, но хотят оставлять за собой финальное решение и пространство для диалога с экспертом-человеком.

Примерно половина (46%) респондентов готовы общаться с чат-ботом для поиска и выбора жилья. При этом они выбирают комбинированный сценарий: первичная консультация от бота, а дальше общение с экспертом-человеком.

Параллельно будет сохраняться запрос на прозрачность и полноту информации об объекте жилья, и, как цифровая платформа, мы можем предоставить ту прозрачность, которую ждет рынок. В частности, мы разработали систему скоринга девелоперов и ЖК, которая ляжет в основу премии «Формула доверия». Для определения победителей мы опираемся на выбор пользователей и другие измеримые показатели качества и надежности проектов: отзывы о ЖК, соблюдение сроков сдачи застройщиком, качество сервиса при первичном общении с покупателем.

По итогам скоринга застройщики и ЖК — победители получат специальные цифровые бейджи на своих страницах. Бейджи помогут быстрее ориентироваться в предложениях, выделяя сильные проекты по ключевым параметрам и упрощая сравнение ЖК. Даже если конкретный объект-победитель не подойдет, пользователь лучше поймет, какие характеристики для него важны, и сможет осознаннее подобрать похожий вариант. В этом году победителей выберут в девяти регионах, включая Краснодарский край и Ростовскую область, результаты мы объявим в октябре на специальной церемонии награждения в Москве.