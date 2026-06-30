В Ярославле на продажу выставили отель Azimut

Областное министерство имущественных отношений выставило на продажу гостиницу «Azimut отель Ярославль», расположенную на Московском проспекте. Начальная цена объекта определена в 723,9 млн руб., указывается на площадке «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В состав лота вошли здание гостиницы площадью 12 тыс. кв. м со всем движимым имуществом и земельный участок площадью 7,3 тыс. кв. м. Имущество продается с обременением: гостиница сдана в аренду на 25 лет с 2021 года компании «Azimut Hotels».

Заявки на торги принимают до 3 августа. 6 августа планируется подвести итоги.

Отель построен в 2008 году на средства мэрии Москвы, а спустя 10 лет — передан в собственность Ярославской области. Общий номерной фонд — 118 номеров разных категорий, включая президентский люкс. В отеле есть крытый бассейн, бесплатная парковка, бильярдный зал, ресторанный комплекс.

Алла Чижова