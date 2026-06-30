На Кубани около 10% водителей такси могут не выходить на линию из-за проблем с бензином

Информация о возможном сокращении числа автомобилей такси на линии и росте стоимости поездок на фоне ограничений в продаже топлива пока не до конца подтверждается участниками рынка. Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщил председатель общественной организации «Профессиональный союз перевозчиков Краснодарского края» Александр Казначеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам представителя отрасли, дефицит топлива и очереди на автозаправочных станциях пока не оказали существенного влияния на работу такси. Как отметил господин Казначеев, большинство водителей продолжают работать в обычном режиме, адаптируясь к текущим условиям.

Он уточнил, что часть перевозчиков использует автомобили с газобаллонным оборудованием, что позволяет избежать проблем с заправкой. Водители, работающие на бензине, по его словам, вынуждены тратить дополнительное время в очередях на АЗС.

При этом заметного сокращения числа машин на линии пока не наблюдается. По оценке представителя профсоюза, временно прекратить работу могли около 10% водителей.

Господин Казначеев также отметил, что ситуация с топливом не привела к росту тарифов на перевозки. По его словам, стоимость поездок определяется агрегаторами, а не непосредственно водителями.

Вячеслав Рыжков