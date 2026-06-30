В ЮФО больше половины молодежи планирует заранее копить на пенсию

Молодые жители ЮФО все чаще рассматривают пенсионные накопления как долгосрочную финансовую цель и считают, что начинать формировать капитал следует задолго до завершения трудовой деятельности. Такие данные содержатся в исследовании НПФ «Будущее» и РЭУ им. Г.В. Плеханова (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно результатам опроса, 64% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет считают оптимальным начинать откладывать средства на пенсию до достижения 35-летнего возраста. Наиболее популярным вариантом оказался возрастной диапазон 26–35 лет — его назвали 35% участников исследования. Еще 29% полагают, что заниматься накоплениями следует уже в возрасте от 18 до 25 лет. Около 21% опрошенных считают подходящим период от 35 до 45 лет, тогда как начать формировать пенсионные сбережения после 45 лет готовы лишь немногие.

Практические шаги в этом направлении уже предпринимают 12% участников опроса в ЮФО. При этом среди мужчин доля тех, кто уже начал формировать накопления, оказалась выше, чем среди женщин,— 16% против 11%. Еще 41% респондентов заявили, что пока не откладывают средства, однако планируют начать в ближайшее время.

Большинство молодых жителей округа также сформировали ожидания относительно будущего уровня дохода после завершения карьеры. Около 91% участников исследования рассчитывают получать на пенсии не менее 50 тыс. руб. в месяц. Наиболее востребованным оказался диапазон от 50 тыс. до 75 тыс. руб., который выбрали 33% респондентов. Столько же участников опроса назвали желаемым ежемесячный доход свыше 100 тыс. руб., что оказалось выше показателя для категории от 75 тыс. до 100 тыс. руб.

Что касается объема накоплений, более половины молодых жителей ЮФО — 61% — рассчитывают сформировать капитал в размере от 5 млн до 10 млн руб. Еще 16% считают достаточным объем сбережений от 3 млн до 5 млн руб., 13% ориентируются на сумму от 1 млн до 3 млн руб., а 10% полагают достаточным капитал менее 1 млн руб.

Вячеслав Рыжков