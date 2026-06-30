Лидерами по объему предложения строящихся апартаментов в Крыму стали Евпатория, Алушта, Саки и Ялта

По итогам июня лидерами по объему предложения строящихся апартаментов в Крыму без учета Севастополя стали Евпатория, Алушта, Саки и Ялта. Такие данные приводятся в совместном исследовании агентства недвижимости «БЕСТ-Новострой» и девелоперской компании «РНКБ Развитие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, совокупный объем предложения на рынке составил 5,7 тыс. лотов. Основной объем экспозиции сосредоточен в сегменте бизнес-класса — 3,8 тыс. объектов. В комфорт-классе представлено около 1,5 тыс. апартаментов, в премиальном сегменте — 370 лотов.

Лидером по объему предложения стала Евпатория, на которую приходится 43,1% рынка, или 2,4 тыс. объектов общей площадью почти 108 тыс. кв. м. В структуре предложения преобладают объекты комфорт- и бизнес-класса. Средний бюджет покупки варьируется от 12,5 млн руб. в комфорт-сегменте до 21,6 млн руб. в премиальном.

Второе место заняла Алушта с долей 16,3% и объемом предложения 926 лотов общей площадью свыше 47 тыс. кв. м. Основной объем продаж здесь также приходится на бизнес-класс. Средний бюджет покупки в этом сегменте превышает 21 млн руб.

Третью позицию заняли Саки с долей 15,9%, где в продаже находится 903 объекта. Аналитики отмечают существенную разницу в ценовых параметрах между сегментами. В комфорт-классе средняя стоимость апартаментов составляет около 5,9 млн руб., тогда как в премиальном сегменте превышает 31 млн руб. По словам экспертов, город проходит этап активного развития и постепенно трансформируется из массового курортного направления в более премиальную локацию.

Четвертое место занимает Ялта с долей 15,8% рынка и 898 объектами в продаже. Город также демонстрирует самые высокие показатели стоимости в премиальном сегменте — средний бюджет покупки здесь достигает 75,5 млн руб. Средняя стоимость объектов бизнес-класса составляет более 32 млн руб.

Апартаменты также представлены в Симферопольском районе, Судаке, Феодосии, Черноморском и Керчи, однако их доля в общем объеме предложения остается существенно ниже.

По оценке участников рынка, концентрация девелоперских проектов в отдельных районах Крыма связана с туристической привлекательностью, транспортной доступностью и инвестиционным потенциалом территорий.

Вячеслав Рыжков