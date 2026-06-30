Краснодарские таможенники пресекли контрабанду камней из Таиланда на 9 млн рублей

Сотрудники Краснодарской и Центральной почтовой таможен выявили незаконный канал ввоза полудрагоценных минералов. В 12 посылках из Таиланда обнаружено 317 камней на сумму более 9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарской таможни Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Отправления поступали в адрес местной жительницы. В таможенных документах женщина указывала, что заказывает стекло и бижутерию, однако экспертиза показала: в посылках находились ограненные аметисты, корунды, шпинель, хризолиты, аквамарины, скаполиты и турмалины.

Установлено, что минералы ввозились для перепродажи через интернет-площадки. Товарные партии не декларировались, сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 2,5 млн руб. При обыске дома у подозреваемой изъято еще более 20 тыс. драгоценных и полудрагоценных камней.

Возбуждено четыре уголовных дела: три — по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов) и одно — по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Женщине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Оперативные мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю.

Алина Зорина