«Маркетплейсы научили людей уставать от покупок»

Еще недавно модная индустрия жила по простому правилу: чем больше коллекций, новинок и вариантов, тем успешнее бренд. Маркетплейсы довели эту модель до предела — бесконечные цифровые каталоги, ежедневные обновления, тысячи похожих вещей и постоянная гонка за вниманием покупателя. Однако именно в момент максимального изобилия рынок неожиданно столкнулся с новым запросом: люди устали выбирать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личный архив Фото: личный архив

Сегодня покупатель все чаще ищет не очередную ленту товаров, а понятную систему отбора, доверие к бренду и вещи, которые не потеряют актуальность через сезон. Особенно заметно это в премиальном сегменте, где ценность все чаще определяется не количеством покупок, а качеством решений.

Дизайнер премиальной одежды Анастасия Миловская — одна из тех, кто задолго до тренда начал работать в логике осознанной моды.

В интервью «Коммерсант — Кубань-Черноморье» Анастасия Миловская рассказала, почему эпоха бесконечного выбора начинает утомлять покупателей, как меняется поведение клиентов премиального сегмента и почему будущее моды, по ее мнению, за качественным отбором, а не за бесконечным производством новых вещей.

— Еще несколько лет назад индустрия строилась на логике «чем больше выбор — тем лучше». Почему сегодня эта модель начинает утомлять покупателя?

— Потому что мы живем в эпоху перегруженности решениями. За день человек принимает огромное количество микрорешений: что купить, что посмотреть, куда поехать, что надеть, что заказать. И в какой-то момент бесконечный выбор перестает восприниматься как преимущество и начинает вызывать усталость.

Маркетплейсы очень сильно изменили рынок. Они дали людям доступ буквально ко всему — к тысячам товаров, моделей, брендов. Но одновременно именно это изобилие показало, насколько человеку сложно ориентироваться в таком объеме информации.

Я очень часто наблюдаю одну и ту же ситуацию. Женщина открывает маркетплейс, проводит там час или два, добавляет десятки вещей в корзину и в итоге ничего не покупает. Не потому что ей ничего не понравилось, а потому что понравилось слишком многое. В результате вместо удовольствия от покупки человек получает усталость и ощущение хаоса.

— Почему, по вашему мнению, не следует идти по пути расширения ассортимента, как это делает большая часть рынка, а работать с ограниченным количеством моделей?

— На мой взгляд, куда важнее оставлять только те модели, в которые дизайнер действительно верит.

Можно месяцами дорабатывать одну вещь: менять посадку, корректировать детали, искать правильную структуру ткани, тестировать, как изделие ведет себя в носке. Глубина проработки одной модели всегда важнее выпуска десятков новых. Да, такой подход сложнее и в краткосрочной перспективе менее выгоден. Но именно он позволяет выстраивать доверие.

— Можно ли сказать, что сегодня премиальный сегмент начинает по-другому воспринимать саму идею роскоши?

— Абсолютно. Раньше статус часто демонстрировался через количество вещей: больше покупок, больше коллекций, постоянное обновление гардероба. Сейчас ситуация меняется.

Современный покупатель премиального сегмента все чаще ценит не количество, а качество выбора. Люди начинают гораздо внимательнее относиться к собственному времени, к своему пространству, к тому, что они покупают.

Я сама являюсь клиентом премиального сегмента и давно заметила, что сегодня настоящая роскошь — это когда твое время уважают. Когда кто-то уже проделал огромную работу по поиску, отбору, проверке качества, чтобы тебе не пришлось тратить на это несколько часов своей жизни. Поэтому люди все чаще ищут вещи с характером, историей и смыслом. Им важно понимать, почему именно эта модель появилась в коллекции, чем она отличается от десятков похожих и почему дизайнер считает ее действительно достойной внимания.

— Насколько сильно маркетплейсы изменили саму культуру потребления моды?

— Очень сильно. Они фактически сформировали привычку к постоянному обновлению и бесконечной ленте новинок. Но одновременно именно маркетплейсы показали ценность качественного отбора. Потому что в какой-то момент покупатель столкнулся с переизбытком одинаковых вещей. Когда вокруг тысячи похожих моделей, человек начинает особенно ценить бренды, у которых есть собственный взгляд, собственная система отбора и четкая эстетика.

Мне кажется, рынок постепенно движется в сторону более спокойного и осознанного потребления. Люди начинают покупать меньше случайных вещей. Все чаще возникает запрос на долговечность, универсальность и эмоциональную связь с предметом.

Особенно это заметно в верхней одежде. Хорошая кожаная куртка или качественное кашемировое пальто — это уже не история «на один сезон». Люди хотят покупать вещи, которые будут актуальны и через пять, и через десять лет.

— А что вы думаете о таком формате как монопоказы, где в центре внимания — одна модель, а не целая коллекция?

— Мне всегда казалось странным, что индустрия часто не дает вещи раскрыться. На обычных показах внимание зрителя рассеивается между десятками образов. А можно показать, насколько многогранной может быть одна действительно сильная вещь. Например, в центре внимания может быть одна кожаная куртка, но в совершенно разных сочетаниях и стилях. И люди вдруг начинают видеть, насколько универсальной может быть одна модель. Для меня это тоже история про осознанность. Не обязательно иметь десять посредственных вещей, если можно иметь одну действительно сильную.

— Как вы считаете, может ли индустрия моды в ближайшие годы уйти от бесконечной сезонной гонки?

— Я думаю, этот процесс уже начинается. Безусловно, полностью индустрия не откажется от новых коллекций и обновлений — мода всегда будет связана с эмоциями и движением вперед. Но сама модель потребления постепенно меняется.

Люди начинают уставать от постоянного визуального шума, от перепроизводства, от вещей, которые теряют актуальность через несколько месяцев. Все больше покупателей задаются вопросом: зачем покупать очередную случайную вещь, если можно один раз купить действительно качественную?

И мне кажется, именно за этим будущее премиального сегмента — меньше шума, меньше случайных покупок, меньше вещей ради самих вещей. И гораздо больше внимания к качеству, долговечности и смыслу.

Беседовала Александра Локтионова