В Севастополе сняли ограничения на электроснабжение

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе отменен, перегруз сетей за пределами региона ликвидирован. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы Севастополя, подача электроэнергии восстанавливается постепенно.

Михаил Развожаев обратился к жителям с просьбой после появления света не включать все электроприборы одновременно. Резкая нагрузка на сеть после длительного отсутствия напряжения может привести к повторным авариям и перегрузкам. Технику рекомендуется подключать поэтапно.

Алина Зорина