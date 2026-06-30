ОДА ранней диагностике

В Краснодарском крае растет число пациентов, нуждающихся в реабилитации после травм, операций и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В 2025 году такую помощь получили более 50 тыс. человек, а с начала 2026 года — около 13 тыс. При этом заболевания позвоночника и суставов все чаще выявляют у людей трудоспособного возраста, а пациенты нередко обращаются к врачам уже после развития хронических нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малоподвижный образ жизни и продолжительная работа за компьютером приводят к тому, что заболевания ОДА все чаще выявляются у людей 25–30 лет

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Малоподвижный образ жизни и продолжительная работа за компьютером приводят к тому, что заболевания ОДА все чаще выявляются у людей 25–30 лет

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Количество впервые выявленных заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани в Краснодарском крае выросло с 25 случаев на 1 тыс. жителей в 2021 году до 28 случаев в 2025 году. Таким образом, за четыре года показатель увеличился на 12%, сообщили в Краснодарстате. В министерстве здравоохранения региона уточнили, что количество пациентов, нуждающихся в реабилитации после травм, операций и заболеваний опорно-двигательного аппарата, растет. В 2025 году такую помощь получили более 50 тыс., а с начала 2026 года — около 13 тыс. человек.

Основной поток пациентов формируют заболевания позвоночника, артрозы крупных суставов, последствия спортивных и бытовых травм. По наблюдениям руководителя психоневрологической клиники Docbrain Ирины Нам, в последние годы увеличивается число обращений со стороны молодежи и людей трудоспособного возраста. «Среди причин — малоподвижный образ жизни, статические нагрузки на работе, а также рост числа травм, связанных с активным досугом»,— говорит Ирина Нам.

По оценке главного врача клиники Temed в Краснодаре Марии Шамаевой, именно эта категория пациентов составляет основу потока обращений. При этом растет интерес к профилактике заболеваний позвоночника.

Схожую тенденцию отмечает директор центра реабилитации и восстановительного лечения Клиники Екатерининская Дмитрий Бодров. По его наблюдениям, дегенеративные изменения позвоночника и суставов, которые еще несколько лет назад чаще выявлялись у пациентов старших возрастов, сегодня нередко диагностируются у людей 25–30 лет. Эксперт связывает это с малоподвижным образом жизни и длительной работой за компьютером.

По словам главного врача, травматолога-ортопеда Клиники им. Х.М. Совмена Нурдина Бельмехова, многие заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА) долгое время протекают практически бессимптомно. Начальные стадии артроза и хронические повреждения связок нередко проявляются лишь незначительным дискомфортом. «Проблема давно вышла за рамки медицины. Заболевания костно-мышечной системы остаются одной из причин временной нетрудоспособности и снижения качества жизни населения»,— подчеркивает врач.

Спрос на восстановление

Рост заболеваемости стимулирует развитие реабилитационной службы. С 2025 года в Краснодарском крае реализуется федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», входящий в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». По данным регионального минздрава, в прошлом году для пяти медицинских организаций края закуплено 86 единиц оборудования. В 2026 году планируется поставка еще 31 единицы техники. Одновременно открываются новые подразделения медицинской реабилитации.

Крупнейшим проектом остается строящийся в Динском районе центр медицинской реабилитации на 450 коек. Кроме того, продолжается реконструкция корпуса Краевой клинической больницы №1, где после завершения работ планируется открыть реабилитационный центр на 132 койки.

Рост потребности в восстановительном лечении связан не только с хроническими заболеваниями. По данным Краснодарстата, количество впервые зарегистрированных травм, отравлений и других последствий внешних причин увеличилось с 80 случаев на 1 тыс. жителей в 2022 году до 87 случаев в 2025 году.

Врачи фиксируют изменение отношения пациентов к восстановительному лечению. По оценке Ирины Нам, спрос на программы восстановления после травм, операций и хронических заболеваний позвоночника продолжает расти.

Однако оценки динамики различаются. Вместе с тем Мария Шамаева не фиксирует существенного роста числа пациентов, обращающихся именно за послеоперационной реабилитацией. По ее мнению, многие по-прежнему воспринимают операцию как завершение лечения.

Дмитрий Бодров называет одной из главных задач формирование культуры реабилитации. По его словам, своевременно начатое восстановление позволяет избежать осложнений и ускорить возвращение пациента к привычной жизни. Если реабилитация начинается сразу после операции, возвращение к привычной активности может занять несколько недель, тогда как позднее обращение нередко приводит к более длительному лечению.

Пациенты лечат не ту проблему

Одной из особенностей заболеваний опорно-двигательного аппарата специалисты называют сложность диагностики. Источник боли далеко не всегда находится там, где пациент ощущает дискомфорт. По словам Нурдина Бельмехова, боль в руке может быть связана с патологией шейного отдела позвоночника, а проблемы со стопой — с нарушениями биомеханики движения или заболеваниями более крупных суставов.

Дмитрий Бодров обращает внимание, что многие пациенты годами лечат последствия заболевания, а не его причины. В результате болевой синдром удается временно уменьшить, однако сама проблема продолжает развиваться.

Врач-терапевт и заведующий лечебной частью санатория «Лаба» Андрей Третьяков указывает, что многие заболевания ОДА способны длительное время протекать скрыто. Именно поэтому пациенты нередко обращаются за помощью уже после формирования хронического болевого синдрома.

Специалисты также предупреждают о переоценке возможностей инструментальной диагностики: окончательный диагноз зачастую зависит от клинического осмотра и комплексной оценки состояния пациента.

Опрошенные специалисты сходятся во мнении, что современная медицина постепенно смещается от борьбы с симптомами к поиску причин заболевания. Такой подход требует не только инструментальных исследований, но и комплексной оценки физической активности, двигательных привычек и общего состояния пациента.

Кадры и технологии

Несмотря на расширение инфраструктуры, развитие реабилитационной службы по-прежнему зависит от кадрового обеспечения. В министерстве здравоохранения Краснодарского края говорят о незначительном дефиците профильных специалистов. Для их привлечения используются меры поддержки, включая компенсацию аренды жилья, помощь при приобретении жилья и целевой набор студентов в медицинские вузы.

Однако участники рынка считают, что проблема заключается не только в количестве специалистов. По мнению Марии Шамаевой, отрасли не хватает врачей, готовых работать с современными технологиями реабилитации и осваивать новые методики лечения.

Одной из наиболее острых кадровых проблем специалисты называют дефицит физических терапевтов — сравнительно новой для российской системы здравоохранения специальности. По словам Дмитрия Бодрова, именно такие специалисты играют ключевую роль в современной медицинской реабилитации, однако их подготовка пока остается ограниченной.

Одновременно растет значение функциональной диагностики, междисциплинарного подхода и современных методов восстановительного лечения. По словам участников рынка, развитие аппаратной базы сегодня происходит быстрее, чем обновление профессиональных компетенций специалистов.

Главный резерв

Заболевания опорно-двигательного аппарата становятся одной из заметных причин снижения качества жизни и трудоспособности населения. Для Краснодарского края это означает дальнейший рост спроса на диагностику, реабилитацию и восстановительное лечение.

При этом специалисты считают, что ключевой проблемой остается не дефицит инфраструктуры, а позднее обращение пациентов за медицинской помощью. Во многих случаях именно своевременная диагностика и раннее начало реабилитации позволяют избежать осложнений, длительного лечения и потери трудоспособности.

По мере старения населения потребность в реабилитационной помощи будет расти. Однако главный резерв системы специалисты видят не в новых центрах и оборудовании, а в раннем выявлении заболеваний. Чем раньше начинается лечение, тем ниже риск хронических осложнений и утраты трудоспособности.

Роман Лаврухин