Тарифы на размещение предвыборных агитационных материалов (политической рекламы)

Тарифы на размещение платных предвыборных агитационных материалов (политической рекламы) в сетевом издании «Коммерсантъ» (kommersant.ru), раздел «Сочи» (kommersant.ru/regions/123), в период проведения предвыборной агитации по выборам членов Совета федеральной территории «Сириус» второго созыва, назначенным на 18–20 сентября 2026 года.

Тарифы действительны в период проведения предвыборной агитации.

БАННЕРНЫЕ ФОРМАТЫ

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Сквозное размещение (главная и внутренние страницы).

Минимальный объем экспонирования (суммарно десктоп и/или мобайл) — не менее 3 суток.

Допускается ротация в каждом баннерном месте — до 33%.

ТЕКСТОВЫЕ ФОРМАТЫ

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Все материалы, размещаемые в рамках предвыборной агитации, сопровождаются соответствующими пометками. Публикация предвыборных агитационных материалов осуществляется после 100% предоплаты.

Цены указаны в рублях без учета НДС (НДС взимается по ставке 5%).

Скидки для размещения предвыборных агитационных материалов не предусмотрены.

Редакция сетевого издания «Коммерсантъ» (kommersant.ru), раздела «Сочи» (kommersant.ru/regions/123) (свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 76922 от 11.10.2019г.) — Общество с ограниченной ответственностью «Южное Медиа Бюро» (ООО «ЮМБ»), ИНН: 2311050960, адрес: 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Волжская, д. 7, офис 15, тел. 8-861-201-94-21 доб.263, адрес эл. почты: pisareva@kommersant-kuban.ru.