Ярославская облдума поддержала расширение мер поддержки участников СВО

Ярославская областная дума приняла поправки в закон о бесплатном предоставлении земельных участков бойцам СВО и членам их семей. Проект закона ранее внес губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

«Теперь право на участок получают не только совершеннолетние, но и несовершеннолетние дети военнослужащих. Также почти вдвое сокращены сроки рассмотрения заявлений для участников СВО — с 30 до 16 календарных дней. Расширение льгот сделает помощь более доступной и оперативной для семей наших защитников»,— рассказал губернатор.

Закон о предоставлении бесплатных земельных участков участникам СВО и членам их семей действует в Ярославской области с 2024 года. Этой мерой воспользовались 77 человек, сообщила министр имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова.

В регионе по инициативе Михаила Евраева действует широкий комплекс мер поддержки участников СВО. В частности, есть льготы на газификацию, а детей участников СВО зачисляют в детсады и школы в приоритетном порядке. Бойцам помогают с реабилитацией и трудоустройством. Ветераны СВО участвуют в региональной программе подготовки управленческих кадров «Герои Ярославии». Для них открыт филиал фонда «Защитники Отечества», где участники СВО могут получить адресную помощь и содействие в решении бытовых вопросов.

Алла Чижова