Количество вакансий без опыта работы на Кубани сократилось на 30%

В первом полугодии 2026 года в Краснодарском крае было опубликовано более 52,9 тыс. вакансий без опыта работы — это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За первые шесть месяцев 2026 года в регионе размещено более 131,1 тыс. вакансий, в которых образование не требовалось или не было указано работодателем. Это на 21% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. При этом в резюме кубанских соискателей высшее образование указано у 40%, среднее специальное — у 19%.

По данным аналитиков, в сфере образования на территории Краснодарского края за прошедшие полгода фиксируется рост зарплат. С начала 2026 года в регионе было опубликовано около 130 вакансий для логопедов. Медианная предлагаемая зарплата составила 55 тыс. руб., что на 10% выше, чем годом ранее.

Для воспитателей и нянь в крае размещено около 390 вакансий с медианной зарплатой 47,6 тыс. руб. (+19% к первому полугодию прошлого года). Для учителей, преподавателей и педагогов — более 1,5 тыс. вакансий с медианной зарплатой 55,6 тыс. руб. (+11%).

Алина Зорина