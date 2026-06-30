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Ночью в аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полеты

Прошедшей ночью в аэропортах Геленджика и Краснодара отменили ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара были введены около 23:40 мск, сняли их в 02:37 мск. В аэропорту Геленджика ограничения для обеспечения безопасности полетов ввели в 02:50, а отменили около 03:35 мск.

Согласно информации пресс-службы аэропорта Краснодара, вводимые ограничения не оказали влияния на расписание полетов. Обо всех возможных изменениях пассажиров проинформируют авиакомпании по контактам, указанным в бронировании.

Алина Зорина

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