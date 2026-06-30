В Краснодаре с открытия приюта в поселке Березовом отловили более 2,1 тысячи собак

С момента открытия муниципального приюта для бездомных животных в поселке Березовом в Краснодаре отловлено более 2,1 тыс. собак. Глава города Евгений Наумов посетил питомник, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Директор учреждения Татьяна Атерлей рассказала, что за время работы приюта почти 1,5 тыс. собак были стерилизованы, более 1,8 тыс. вакцинированы. После всех процедур 1,2 тыс. животных вернулись в места обитания, 340 нашли новых хозяев или были возвращены прежним владельцам. В настоящее время в приюте содержится 168 собак. За год число отловленных животных увеличилось на 850 особей.

В учреждении работают три бригады, оснащенные необходимым оборудованием, транспортом и лекарственными препаратами. Нагрудные камеры фиксируют процесс отлова, каждый сотрудник прошел обучение по обращению с животными.

В приюте проводятся открытые занятия и мастер-классы для детей, направленные на формирование ответственного отношения к питомцам и преодоление страха перед собаками.

Глава города также обсудил с сотрудниками необходимость ужесточения контроля за заводчиками. В настоящее время нередки случаи, когда нераспроданных щенков выбрасывают на улицу, что напрямую пополняет популяцию бездомных животных. Ужесточение требований к питомникам и частным заводчикам могло бы перекрыть этот канал, отметили в администрации Краснодара.

Муниципальный приют в поселке Березовом открылся в мае 2025 года. Его вместимость составляет до 1 тыс. собак.

Алина Зорина