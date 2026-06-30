Около 40 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 30 июня, около 40 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 9:00 до 17:00 отключение электроэнергии запланировано на улицах: Крупской, Мира, Демченко. С 9:00 до 12:00 — на улицах: Красных Партизан и Бабушкина.

С 13:00 до 17:00 света временно не будет по адресам: Придорожная, Березовая, Кирпильская, Лесопосадочная, Ботаническая, Прохладная, Поселковая, Тувинская, Должанская, Средняя, Березовая, Цветная, Троицкая, Звездный пер., Макаренко, Ильмовый пер., Вишневая, Гвардейская, Звездная, Колосистый пос., Макаренко пер., Главная, п. Плодородный, Восходная, Лунная, Родниковая, Белый 2-й пер., Семеновская, Троицкий 2-й пер.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина