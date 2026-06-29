Площадь пожара на Славянском НПЗ сократилась в четыре раза

Площадь возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани с момента начала пожара сократилась в четыре раза. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пожар произошел в ночь на 28 июня в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают 219 человек и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России. Тушение продолжается.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в районе Славянска-на-Кубани, где после атаки БПЛА горит нефтеперерабатывающий завод, зафиксировано превышение допустимого уровня сажи в воздухе. В районе СНТ «Заря» отмечается превышение допустимого уровня содержания сажи. Информация передана в Роспотребнадзор.

Алина Зорина