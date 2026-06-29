Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 75 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 75 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 14:00 до 20:00 мск. Беспилотники ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Алина Зорина