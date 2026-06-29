В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В случае снятия ограничений после 06:00 возможны корректировки в расписании. Службы аэропорта готовы к возобновлению работы.

Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров. Актуальную информацию о времени вылета можно уточнить на онлайн-табло аэропорта или у авиаперевозчика.

Алина Зорина