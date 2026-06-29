Кубанские депутаты упростят благоустройство территории возле памятников

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе предстоящего 84-го пленарного заседания, которое состоится в среду, 1 июля, рассмотрят ряд инициатив главы региона Вениамина Кондратьева. Одна из них касается расширения перечня объектов культурного наследия, территория которых подлежит благоустройству по упрощенной схеме. Об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщил председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Юрия Бурлачко в «Вконтакте» Фото: страница Юрия Бурлачко в «Вконтакте»

Он напомнил, что в 2022 году, еще до введения соответствующей нормы на федеральном уровне, кубанские законодатели значительно упростили процесс ремонта памятников Великой Отечественной войны в Краснодарском крае. Позже эти же меры, по словам спикера ЗСК, были распространены на территории, прилегающие к таким объектам.

Сейчас федеральный закон также предусматривает упрощенный ремонт памятников, посвященных и другим военным конфликтам. В случае принятия нового регионального закона в Краснодарском крае, по словам Юрия Бурлачко, без соответствующих издержек будут благоустраивать и территорию вокруг них.

«Инициатива важная и своевременная. Учитывая вызовы, с которыми сегодня сталкивается Россия, помня о славной истории Кубани, неразрывно связанной с традициями русского воинства, особенно важно продолжать работу по сохранению памяти о героях нашего Отечества. Излишняя бумажная волокита этому не только препятствует, но и в некоторых случаях приводит к невосполнимому разрушению объектов культурного наследия»,— написал господин Бурлачко на своей страничке в «ВК».

Он отметил, что общей задачей краевых властей является нахождение разумного баланса между строгим соблюдением закона и необходимостью оперативно, здесь и сейчас сохранять общее достояние. «Предложенный законопроект, на мой взгляд, является еще одним шагом в этом направлении»,— резюмировал Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых