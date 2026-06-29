В Славянске-на-Кубани зафиксировали загрязнение воздуха после пожара на НПЗ

В районе Славянска-на-Кубани, где после атаки БПЛА горит нефтеперерабатывающий завод, зафиксировано превышение допустимого уровня сажи в воздухе, сообщили в ЕДДС Славянского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки специалисты провели 140 исследований атмосферного воздуха. По большинству показателей превышений загрязняющих веществ не выявлено, в том числе в самом Славянске-на-Кубани.

При этом в районе СНТ «Заря» зафиксировано превышение допустимого уровня содержания сажи. Информация передана в Роспотребнадзор.

Пожар на НПЗ начался в ночь на 28 июня после падения обломков беспилотников. Площадь возгорания превысила 20 тыс. кв. м. Пожарные подразделения вдвое уменьшили площадь возгорания.

Алина Зорина