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Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани сократилась вдвое

Пожарные подразделения вдвое уменьшили площадь возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в своем MAX-канале.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Возгорание на территории НПЗ произошло в ночь на 28 июня в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов. К вечеру того же дня площадь пожара, по данным оперативных служб, превысила 20 тыс. кв. м.

Работы по тушению продолжаются. Задействованы все необходимые силы и средства.

Алина Зорина

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