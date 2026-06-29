В Новороссийске и Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске и Анапе включены сирены, объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили пресс-служба администрации Анапы и глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям и гостям городов рекомендовано соблюдать меры безопасности. При нахождении дома необходимо укрыться в помещении без окон — в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Не пользоваться лифтом, держаться подальше от окон и дверей. На улице следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, использовать подвалы или подземные парковки.

Прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобиле или остановочных павильонах опасно.

Если сигнал застал в автомобиле, водителям рекомендуют остановиться, покинуть машину и укрыться за крепким сооружением либо лечь на землю, отползти к укрытию.

Граждан также предупредили о запрете съемки и публикации в соцсетях фото и видео беспилотников, работы ПВО и спецслужб. Противник может использовать эту информацию для корректировки.

Рекомендовано сохранять спокойствие, ждать отмены сигнала опасности и следить за обновлениями только в официальных источниках. Единый телефон оперативных служб — 112.

Алина Зорина