Беспилотная опасность объявлена в Туапсе
На территории Туапсинского округа объявили беспилотную опасность. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Жителей и гостей района просят не подходить близко к окнам, укрыться в ванной, туалете, коридоре, кладовой или на цокольном этаже ближайшего здания. Спрятаться также можно в подземном переходе или на подземной парковке. Необходимо сохранять спокойствие и позаботиться о своей безопасности.
Использовать для укрытия автомобиль также не рекомендуется. Опасно прятаться под стенами многоквартирных домов.
Публикация в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с беспилотниками, функционированием систем противовоздушной обороны и действиями специальных и оперативных служб, запрещена. Такая информация может быть использована противником для корректировки своих действий.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на территории Крымского района объявлена беспилотная опасность.