Беспилотная опасность объявлена в Туапсе

На территории Туапсинского округа объявили беспилотную опасность. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей района просят не подходить близко к окнам, укрыться в ванной, туалете, коридоре, кладовой или на цокольном этаже ближайшего здания. Спрятаться также можно в подземном переходе или на подземной парковке. Необходимо сохранять спокойствие и позаботиться о своей безопасности.

Использовать для укрытия автомобиль также не рекомендуется. Опасно прятаться под стенами многоквартирных домов.

Публикация в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с беспилотниками, функционированием систем противовоздушной обороны и действиями специальных и оперативных служб, запрещена. Такая информация может быть использована противником для корректировки своих действий.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на территории Крымского района объявлена беспилотная опасность.

Алина Зорина