В Петербурге создадут первый в России полигон для испытаний беспилотных трамваев

В Санкт-Петербурге планируют создать первый в России специализированный испытательный центр для автопилотируемых трамваев. Инициативу города уже поддержало Министерство промышленности и торговли РФ. Полигон разместят на базе «Горэлектротранса» на Шаврова, сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Шаврова появится центр тестирования автопилотируемых трамваев за 1,5 млрд рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ На Шаврова появится центр тестирования автопилотируемых трамваев за 1,5 млрд рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На площадке уже существует необходимая инфраструктура — трамвайные пути, контактная сеть, стрелочные переводы и светофорное оборудование. По оценкам комитета, строительство аналогичного объекта с нуля потребовало бы около 6 млрд рублей, тогда как использование существующей базы позволит сократить расходы до 1,5 млрд.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин считает, что такой центр будет крайне полезен для Санкт-Петербурга.

«При использовании беспилотного обособленного транспорта всегда возникает вопрос — выгодно ли это экономически? В случае с Петербургом все будет зависеть от состояния рынка труда. Что касается дорожных ситуаций, то нужно учитывать, что как только любой беспилотный экипаж взаимодействует с потоком других транспортных средств, то необходимо иметь подходящее техническое решение для каждого конкретного участка»,— подчеркивает господин Блинкин в разговоре с «Ъ Северо-Запад».

Эксперт добавляет, что, несмотря на название, на автопилотируемых трамваях все равно присутствует живой водитель, который сможет принять решение в нестандартной дорожной ситуации. В таком формате, замечает Блинкин, беспилотный трамвай становится для города хорошим практичным вариантом.

Как отмечают в комитете по транспорту, климатические условия Санкт-Петербурга и действующий экспериментальный правовой режим создают благоприятные условия для испытаний беспилотных транспортных технологий. Уже сейчас на площадке тестируют современные разработки, включая навигационные системы, способные функционировать даже при нарушении работы спутниковой связи.

Для проведения испытаний центр оснастят специальным оборудованием. В числе запланированных решений — имитаторы пешеходов, макеты автомобилей и животных, которые будут моделировать внезапное появление препятствий на путях. Также предусмотрена установка климатических комплексов для создания тумана и других сложных погодных условий.

Предполагается, что такие испытания позволят выводить на маршруты только полностью готовые и проверенные технологии.

Матвей Николаев