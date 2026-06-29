В начале 2027 года в Крыму начнут строить парк стоимостью 120 млрд рублей

Для создания тематического комплекса «Крым наш парк» стоимостью 120 млрд руб. компания «СКГ "Парк"», входящая в структуру «Скайгрупп Девелопмент», планирует приступить к строительным работам в первом полугодии 2027 года. Об этом в интервью «Эксперту Юг» сообщил вице-президент компании Алексей Шацких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, на текущем этапе завершено внесение изменений в генеральный план территории и изменение вида разрешенного использования земельных участков. Заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) намечено на сентябрь.

Проект предполагает реализацию в пять этапов с разделением на подэтапы в период с 2028 по 2034 год. В общей сложности планируется запуск около 30 различных объектов и сервисов. При этом инвестор рассматривает и более продолжительный сценарий реализации, рассчитанный на 13 лет.

Как отметил господин Шацких, сроки проекта во многом зависят от создания инфраструктурного каркаса, включая электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и дорожную сеть. Для функционирования комплекса потребуется около 40 МВт электроэнергии, почти 19,8 тыс. куб. м воды и более 19,5 тыс. куб. м газа в час.

Проект площадью 200 га разместится в Бахчисарайском районе между Симферополем, Севастополем и Ялтой. По словам представителя компании, концепция комплекса будет посвящена истории Крыма — от древнейших периодов до современности.

Парк разделят на две основные зоны — развлекательную и общественно-деловую. На первом этапе предполагается запуск развлекательного кластера, включающего городской парк с фестивальной инфраструктурой и колесом обозрения, парк аттракционов, биопарк, а также тематическую зону с современными развлекательными объектами. В общественно-деловой части предусмотрены конгресс-холл, океанариум, акватермальный комплекс, выставочные павильоны и офисные пространства.

Первые объекты комплекса могут начать работу в 2031 году. Инвестор рассчитывает, что после ввода проекта посещаемость может превысить 5 млн человек ежегодно, а число созданных рабочих мест составит от 10 тыс. до 15 тыс. человек. По оценкам компании, объем налоговых поступлений в течение десяти лет после запуска проекта может достигнуть 89,5 млрд руб.

Вячеслав Рыжков