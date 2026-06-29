На побережье Черного моря объявили угрозу природных пожаров
На Черноморском побережье существует риск возникновения пожаров, об этом сообщили в Краснодарском ЦГМС, напоминая о высоком уровне пожароопасности в регионе.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным Краснодарского центра гидрометеорологии, на побережье Черного моря 29 и 30 июня прогнозируется пожароопасность четвертого класса. Граждан предупредили об угрозе природных и лесных пожаров.
На территории Анапы, Геленджика и Новороссийска действуют особые противопожарные режимы. В муниципалитетах запрещается использование открытого огня, в том числе при огненных шоу, применение пиротехники. Запрет распространяется также на сжигание мусора и сухой травы.