В Сочи оценили ущерб экологии от прокладки дороги в нацпарке

Ущерб экологии Сочинского национального парка, нанесенный в результате самовольной прокладки дороги в Лыготхском лесничестве для вывоза древесины, предварительно оценен в 268,8 млн руб. Об этом сообщил «Известиям» глава Сочинского географического общества Александр Зобнин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, экологическая экспертиза была проведена по запросу следственного управления УВД Сочи и приобщена к материалам уголовного дела, рассматриваемого Лазаревским районным судом. Он отметил, что дорога пересекла территорию особо охраняемой природной зоны и затронула буферную зону археологического памятника эпохи бронзы. Работы, как следует из заключения, выполнялись без необходимых разрешительных согласований. В расчет ущерба включены деградация плодородного слоя почвы и уничтожение лесных насаждений.

Согласно материалам дела, строительство дороги объяснялось необходимостью вывоза деловой древесины, заготовленной для возведения подвесного перехода через реку. На скамье подсудимых находятся бывшие руководители Сочинского национального парка Владимир Атоян и Кавказского биосферного заповедника Владимир Титов, обвиняемые в превышении должностных полномочий. Оба заняли руководящие должности после ухода прежнего главы Сергея Шевелева в январе 2026 года.

Ранее сообщалось о выявленных нарушениях в Сочинском нацпарке и Кавказском биосферном заповеднике. По данным источников, на особо охраняемых территориях формировалась «серая зона» допуска туристических групп, велось строительство коммерческой инфраструктуры и массовая вырубка леса. Совокупный ущерб, по оценкам, превышает 3 млрд руб.

Вячеслав Рыжков