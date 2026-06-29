На Кубани количество участников рынка стоматологических услуг выросло на 4,2%

Количество организаций, чей бизнес зарегистрирован под ОКВЭД «Стоматологическая практика», в Краснодарском крае выросло на 4,2%: с 2156 до 2246 по состоянию на 1 мая 2026 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным экспертов, за три года на рынок платных стоматологических услуг на Кубани вышло 409 новых организаций: 141 — в 2023 году, 120 — в 2024 году и 148 — в 2025-м. С начала 2026 года к ним добавилось еще 46 кабинетов и клиник.

«Стоматологическая клиника — это симбиоз медицинского учреждения и сервисного бизнеса с несколькими характерными особенностями. Первая — высокий порог доверия: пациент выбирает клинику на основе репутации, отзывов и личного опыта. Переход к конкуренту затруднен психологически. Вторая — повторяемость спроса: распространенность кариеса среди взрослого населения России приближается к 100%. Лечение зубов необходимость, а не опция. Третья особенность — минимальная сезонность: в отличие от многих потребительских ниш, стоматология не имеет выраженных провалов в спросе»,— рассказала доктор медицинских наук, профессор Ольга Гуленко.

Она добавила, что бизнес в сфере стоматологических услуг имеет и налоговые преимущества: медицинская деятельность освобождена от НДС (при соблюдении лицензионных требований), что исторически давало значительное конкурентное преимущество. При грамотной структуре (ООО на УСН, доля медперсонала не менее 50%) суммарная налоговая нагрузка держится на уровне приблизительно 9%, утверждает эксперт.

Среди наиболее доходных направлений Ольга Гуленко назвала имплантацию (при условии контроля себестоимости имплантата), эстетическую стоматологию (виниры, реставрации фронтальной группы), ортодонтию (особенно в части плановых регулировок), отбеливание. Средняя доходность у протезирования и услуг по профессиональной гигиене. Детскую стоматологию по ОМС, базовую терапию (кариес зуба) и удаление зубов эксперт отнесла к низкомаржинальным направлениям.

Подробнее о развитии рынка стоматологических услуг в Краснодарском крае и Ростовской области — в материале «Конкуренция по зубам».

Маргарита Синкевич