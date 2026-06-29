Ярославское УФАС признало незаконной рекламу услуг связи

Комиссия Ярославского межрегионального управления ФАС России признала автоматизированный обзвон ПАО «МТС» с рекламой услуг связи незаконным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В антимонопольный орган обратился гражданин и сообщил, что в ходе поступившего звонка без его согласия робот озвучил рекламное предложение. Как пояснили в УФАС, такие действия запрещены законодательством: а именно рекламораспространитель обязан получить согласие абонента на получение рекламы. Кроме того, закон запрещает распространять рекламу с использованием сетей электросвязи посредством автодозвона.

МТС ссылалось на то, что абонент дал свое согласие в ходе телефонного разговора. Однако комиссия этот довод отклонила, пояснив, что робот озвучил предложение до согласия абонента.

«По результатам рассмотрения дела комиссия антимонопольного органа признала рекламу ненадлежащей и выдала ПАО "МТС" предписание о прекращении нарушения»,— сообщили в управлении.

Материалы УФАС передало уполномоченному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). По данной статье юрлицу грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб.

Алла Чижова