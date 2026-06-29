Полиция Новороссийска пресекла незаконную продажу алкоголя

В Широкой Балке под Новороссийском сотрудники полиции пресекли незаконную реализацию алкоголя, об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе профилактических мероприятий полиция выявила факт розничной продажи алкоголя 58-летней приезжей из Волгоградской области. Правоохранительные органы установили, что гражданка осуществляла продажу винных напитков без лицензии.

Из незаконного оборота изъято 16 л спиртосодержащей продукции. В отношении приезжей составили административный протокол за несанкционированную продажу алкоголя. Материалы административного протокола направили в суд для рассмотрения по существу.

Жительнице могут назначить наказание в виде штрафа от 30 до 50 тыс. руб.

Кристина Мельникова