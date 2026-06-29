До конца суток в Новороссийске ожидается ухудшение погоды

В Новороссийске возможно резкое ухудшение погоды до конца суток 29 июня, об этом заявили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Местами в Краснодарском крае синоптики прогнозируют сильные дожди с грозой и градом, а также усиление ветра с порывами до 20 м/с.

В случае ухудшения погодных условий гражданам рекомендуют соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ.

София Моисеенко