Учения со стрельбами пройдут в Новороссийске 29 июня

В порту Новороссийска запланировано проведение учений со стрельбами 29 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Новороссийская военно-морская база будет проводить плановые учения со стрельбами два раза за день. Тренировочные мероприятия будут осуществляться в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В это время дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.

При проведении стрельб в Новороссийске запрещается движение плавательных средств и маломерных судов. Ограничения также распространяются на подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.

Кристина Мельникова