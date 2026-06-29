Учения со стрельбами пройдут в Новороссийске 29 июня
В порту Новороссийска запланировано проведение учений со стрельбами 29 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Новороссийская военно-морская база будет проводить плановые учения со стрельбами два раза за день. Тренировочные мероприятия будут осуществляться в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В это время дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.
Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.
При проведении стрельб в Новороссийске запрещается движение плавательных средств и маломерных судов. Ограничения также распространяются на подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.