Более 50 рейсов задерживается в аэропорту Сочи

В международном аэропорту Сочи задерживается вылет и прилет 56 рейсов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации табло, на вылет задержаны 25 рейсов по различным внутрироссийским направлениям, включая Пермь, Уфу, Екатеринбург, Казань, Самару, Сыктывкар, Санкт-Петербург, Чебоксары, Нижнекамск, Новосибирск и Томск. Кроме того, по два рейса задерживаются в Нижний Новгород, Красноярск, Челябинск, Тюмень и Омск, еще четыре — в Москву.

На прилет задерживается 31 рейс, в том числе из Перми, Тбилиси, Магнитогорска, Москвы, Ижевска, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Красноярска, Сыктывкара и Нижнекамска. Также по два рейса ожидаются из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирска, Уфы, Челябинска, Омска, Сургута и Чебоксар.

Ранее Росавиация в течение недели неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Последний раз ограничения действовали в ночь на воскресенье с 23:10 мск до 05:50 мск. Аналогичные меры безопасности вводились также в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Вячеслав Рыжков