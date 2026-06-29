На Кубани спрос на БАДы и товары для здорового питания вырос на 27%

В Краснодарском крае с середины января по середину мая 2026 года количество покупок БАДов и продуктов для здорового питания через сервис электронных платежей и электронный кошелек ЮMoney увеличилось на 27% год к году, оборот — на 49%. Средний чек достиг 8883 руб., что на 17% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики финтех-компании ЮMoney.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Показатели первого квартала 2026 года в регионе подтверждают стабильность спроса: относительно января—марта прошлого года количество транзакций возросло на 23%, оборот — на 29%, при среднем чеке в 8 416 руб. с умеренным ростом на 5%»,— рассказали эксперты компании.

Спрос на БАДы вырос и в аптеках Краснодарского края. В январе—апреле 2026 года продано 14,7 млн упаковок биодобавок. Это на 32,7% больше, чем реализовано за аналогичный период прошлого года.

Как писал «Ъ», на портале правовых актов pravo.gov.ru опубликовано правительственное постановление, в котором указаны критерии эффективности и качества биологически активных добавок (БАД). Они разработаны Минздравом в развитие федерального закона, который вступил в силу 1 сентября 2025 года. В этом законе была введена легальная возможность для врачей назначать в рецептах БАДы.

«Утверждение правительством критериев качества и эффективности БАДов окажет значительное влияние на рынок, но его масштабы будут зависеть от конкретных формулировок и строгости применения этих критериев. Производители, чья продукция не соответствует новым критериям, будут вынуждены отозвать ее с рынка, пересмотреть состав или прекратить производство. Можно предположить, что от 10 до 30% ассортимента может быть сокращено, особенно в начальный период адаптации. Соответствие новым требованиям потребует от производителей увеличения затрат: на более качественное сырье, проведение исследований, улучшение производственных процессов, сертификацию. Эти затраты, скорее всего, будут переложены на конечного потребителя. Подорожание может составить от 5 до 20%»,— прокомментировал Сергей Толкачев, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

Подробнее о том, как развивается рынок биодобавок на юге России,— в материале «Ъ-Ростов» «Аптеки БАДаются за покупателей».

Маргарита Синкевич