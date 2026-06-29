За ночь над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 209 БПЛА

Минобороны России сообщило об уничтожении 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение ночи с 28 на 29 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны работали в период с 20:00 мск 28 июня до 07:00 мск 29 июня. Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым.

Кроме того, по информации Минобороны, беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших после атаки БПЛА в Краснодарском крае не публиковалось.

Вячеслав Рыжков