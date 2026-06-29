В Красноармейском районе Кубани ликвидировали возгорание на нефтебазе
Возгорание на территории нефтебазы в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края, возникшее после падения обломков беспилотных летательных аппаратов, полностью ликвидировано. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Харитонов.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По его словам, пожар на объекте был устранен, в настоящее время ситуация находится под контролем.
Возгорание произошло в ночь на 25 июня после атаки беспилотников. В связи с инцидентом власти временно ограничивали движение на участке автодороги между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
Как уточнил глава района, в настоящее время движение транспорта на дороге восстановлено. Возобновление автобусного сообщения по маршруту запланировано на 29 июня.