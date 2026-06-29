В Красноармейском районе Кубани ликвидировали возгорание на нефтебазе

Возгорание на территории нефтебазы в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края, возникшее после падения обломков беспилотных летательных аппаратов, полностью ликвидировано. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Харитонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, пожар на объекте был устранен, в настоящее время ситуация находится под контролем.

Возгорание произошло в ночь на 25 июня после атаки беспилотников. В связи с инцидентом власти временно ограничивали движение на участке автодороги между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Как уточнил глава района, в настоящее время движение транспорта на дороге восстановлено. Возобновление автобусного сообщения по маршруту запланировано на 29 июня.

Вячеслав Рыжков