Краснодар и Анапа вошли в топ городов по объемам ввода жилья

Краснодар занял второе место в рейтинге российских городов по объемам ввода жилья в расчете на одного жителя по итогам 2025 года. Исследование подготовило «РИА Новости» на основе данных о жилищном строительстве в 100 крупнейших городах страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В целом по России в 2025 году было введено 108,1 млн кв. м жилья, что на 0,3% превышает показатель предыдущего года. При этом на крупнейшие города пришлось 41,8% общего объема строительства. Вместе с тем эксперты отмечают, что второй год подряд в крупных городах наблюдается снижение темпов ввода жилья: по сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 0,9%.

Лидером рейтинга стал Кызыл, где на одного жителя по итогам года пришлось 2,35 кв. м введенного жилья. Город поднялся на первую строчку благодаря росту объемов строительства более чем на треть. Основная часть введенного жилья — около 70% — приходится на индивидуальное жилищное строительство.

Краснодар опустился на вторую позицию рейтинга с показателем 2,15 кв. м жилья на одного жителя. Город остается одним из лидеров по темпам строительства: за последние девять лет лишь однажды — в 2019 году — показатель опускался ниже двух квадратных метров на человека.

В первую пятерку также вошла Анапа, где в пересчете на одного жителя введено 1,62 кв. м жилья. При этом объем жилищного строительства в курортном городе за год сократился на 15,5%.

В абсолютном выражении лидерами по объемам введенного жилья остаются крупнейшие города страны. В Москве в 2025 году было введено 7,4 млн кв. м жилья, в Краснодаре — 2,7 млн кв. м, в Санкт-Петербурге — 2,69 млн кв. м.

Средний уровень обеспеченности жильем в России по итогам года составил 30,1 кв. м на человека. По этому показателю лидером стала Анапа, где на одного жителя приходится 51,2 кв. м жилья. Второе место занял Краснодар с показателем 42,9 кв. м, третье — Владикавказ с 41,4 кв. м на человека.

Вячеслав Рыжков