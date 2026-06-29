В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Ограничения установлены в целях обеспечения безопасности полетов, передает пресс-служба воздушной гавани.

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В аэропорту предупредили, что в случае отмены ограничений после 06:00 возможны изменения в расписании рейсов. При этом службы воздушной гавани заявили о готовности возобновить работу в штатном режиме после снятия ограничительных мер.

Пассажиров проинформируют обо всех изменениях перевозчики. Актуальную информацию о времени вылета и статусе рейсов также можно получить через онлайн-табло аэропорта и у авиакомпаний.

Upd: по состоянию на 10:08 ограничения сняли.

Вячеслав Рыжков