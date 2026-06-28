Депутат думы Екатеринбурга возглавил группу списка «Яблока» на выборах в Госдуму

Депутат Екатеринбургской городской думы трех созывов Константин Киселев занял первое место в региональной группе списка кандидатов «Яблока» на выборах в Госдуму по Свердловской области, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе партии. В рамках XXIII съезда организации в Москве господин Киселев также возглавил список претендентов «Яблока» на выборах в заксобрание Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Киселев (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Константин Киселев (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Константину Киселеву 63 года, он уроженец Свердловска (сейчас.— Екатеринбург). В 1985 году окончил философский факультет УрГУ, в 1991-м стал кандидатом философских наук, в 1994-м — доцентом, в 1996-м — окончил заочный факультет правоведения УрГЮА по специальности «юриспруденция». С 1985-го работал в УрГУ на кафедре социально-политических наук ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. В 1995 году трудоустроился в Институт философии и права Уро РАН: был и.о. ученого секретаря, ученым секретарем, заместителем директора по научным вопросам. В 2016-2017 годах работал профессором в УрФУ. С 2013 года избирается в думу Екатеринбурга.

В региональную группу партсписка на выборах в Госдуму помимо Константина Киселева также вошли:

2. Татьяна Горшкалева;

3. Галина Лысенко;

4. Елизавета Шмакова;

5. Ольга Лопарева;

6. Светлана Вяткина;

7. Роман Гилев;

8. Михаил Домрачев.

По семи одномандатным округам в Свердловской области партийцы выдвинули:

По Свердловскому (включает в себя четыре района Екатеринбурга) — Константина Киселева ;

; По Каменск-Уральскому (Чкаловский район Екатеринбурга и шесть муниципалитетов) — Олега Кондратова ;

; По Березовскому (два района Екатеринбурга и три муниципалитета) — Виктора Чуприянова ;

; По Нижнетагильскому (девять муниципалитетов) — Татьяну Горшкалеву ;

; По Асбестовскому (Октябрьский район Екатеринбурга и 17 муниципалитетов) — Владимира Севостьянова ;

; По Первоуральскому (15 муниципалитетов) — Ольгу Лопареву ;

; По Серовскому (22 муниципалитета) — Владимира Собянина.

Общефедеральную часть списка партии возглавили лидер челябинских «яблочников» Ярослав Щербаков, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Анисимов и помощник депутата регионального парламента Псковской области Яна Иванова. В целом, в федеральный список вошли 275 кандидатов (семь человек в общефедеральной части и еще 268 — в составе 71 региональной группы), 137 претендентов были выдвинуты по одномандатным округам.

На момент публикации кандидатов в Госдуму выдвинули КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». Всего без сбора подписей своих претендентов на выборы смогут заявить только 11 партий. Другим организациям предстоит собрать не менее 200 тыс. автографов для регистрации списка кандидатов (не более 7 тыс. на один субъект РФ). Чтобы утвердить политика в качестве претендента по одномандатному округу, в избирком необходимо предоставить 13 566–14 830 подписей.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в нижнюю палату российского парламента, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. По итогам голосования в 2021 году «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, самовыдвиженцы — пять, Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному. Свердловскую область в Госдуме представляют по одному представителю от коммунистов, справороссов, «Новых людей» и 10 единороссов.

Василий Алексеев