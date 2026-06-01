Предварительно подсчитали

По итогам предварительного голосования (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ во всех семи одномандатных округах на территории Свердловской области победили пять действующих депутатов нижней палаты российского парламента и два депутата законодательного собрания Среднего Урала (все от партии власти), следует из данных на сайте объединения. Список претендентов от ЕР возглавил депутат шести созывов Госдумы, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР).

В частности:

По Свердловскому округу (включает в себя четыре района Екатеринбурга) вновь выдвинется депутат двух созывов Госдумы Андрей Альшевских (набрал 18 698 голосов). Он опередил участника специальной военной операции (СВО) Евгения Симонова (9 210) и ведущего инженера лечебно-оздоровительного комплекса правительства Свердловской области Дмитрия Никифорова (6 534);

В первую десятку кандидатов списка кандидатов ЕР в Госдуму вошли:

Депутат Госдумы Павел Крашенинников (120 243);

Голосование за участников праймериз ЕР проходило с 25 по 31 мая, утверждение его победителей в качестве претендентов на выборах состоится в июне. Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. Сегодня интересы Свердловской области в нижней палате российского парламента представляют 10 депутатов от ЕР и по одному от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России».

За время регистрации кандидатов на праймериз по отбору кандидатов от Свердловской области на выборы в Госдуму РФ с 11 марта до 14 мая зарегистрировалось 115 человек, позже число претендентов снизилось до 106. Организаторы праймериз пояснили «Ъ-Урал», что это связано с «неисполнением требований» предварительного голосования некоторыми претендентами.

Василий Алексеев