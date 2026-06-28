Лавров и Собянин возглавят пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин возглавят первую пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре, сообщает РБК со ссылкой на источники. О том, что Сергей Собянин войдет в пятерку «Единой России», ранее писал «Ъ». Решение будет принято на съезде партии 28 июня.

В 2021 году федеральную часть списка «Единой России» возглавлял тогдашний министр обороны, ныне секретарь Совбеза Сергей Шойгу, а также Сергей Лавров.

Как сообщали источники «Ъ», руководство «Единой России» рассматривает сокращение общей части списка кандидатов на выборах с пяти до трех человек. По итогам социологических исследований в партии пришли к выводу, что избиратели лучше воспринимают такую конфигурацию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Избиратель любит троицу».