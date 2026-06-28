Лавров и Собянин возглавят пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин возглавят первую пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре, сообщает РБК со ссылкой на источники. О том, что Сергей Собянин войдет в пятерку «Единой России», ранее писал «Ъ». Решение будет принято на съезде партии 28 июня.
В 2021 году федеральную часть списка «Единой России» возглавлял тогдашний министр обороны, ныне секретарь Совбеза Сергей Шойгу, а также Сергей Лавров.
Как сообщали источники «Ъ», руководство «Единой России» рассматривает сокращение общей части списка кандидатов на выборах с пяти до трех человек. По итогам социологических исследований в партии пришли к выводу, что избиратели лучше воспринимают такую конфигурацию.
Подробнее — в материале «Ъ» «Избиратель любит троицу».
К сентябрьским выборам в Государственную Думу 2026 года «Единая Россия» проводит социологические замеры потенциальных кандидатов, которые могут войти в «пятерку» партийного списка. Обсуждается, что председатель партии Дмитрий Медведев может стать первым номером. В федеральную часть списка может быть включено до 15 человек, но в бюллетене указываются только первые пять. В 2021 году список «Единой России» возглавляли Сергей Шойгу и Сергей Лавров.
Партия также активно решает вопросы своей предвыборной программы. В 2021 году была разработана «Народная программа» на основе запросов граждан. Перед выборами 2026 года «Единая Россия» планирует отчитаться за выполнение этой программы. Затем предстоит дискуссия: либо внести изменения в «Народную программу» и продлить её действие, либо разработать новый программный документ.
«Единая Россия» ожидает, что предвыборная кампания 2026 года в Госдуму будет сложной и конкурентной. Партия стремится доносить свою программу избирателям таким образом, чтобы она вызывала «живой отклик», несмотря на внешнее давление и потенциальное ослабление «донбасского консенсуса». В связи с этим особое внимание уделяется привлечению поддержки некоммерческих организаций и гражданских активистов, а также участников специальной военной операции.