В Крыму и Севастополе спрос на БАДы и товары для здорового питания вырос на 14%

В Крыму и Севастополе с 15 января по 15 мая 2026 года количество транзакций в категории «БАДы и здоровое питание» выросло на 14%, а оборот — на 26%. Средний чек составил 8 679 руб., показав рост на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики финтех-компании ЮMoney.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Они уточнили, что в первом квартале 2026 года относительно аналогичного периода прошлого года количество онлайн-покупок биодобавок и товаров для здорового питания в регионе увеличилось на 8%, оборот вырос на 18%, а средний чек достиг 8 940 руб., что на 9% больше прошлогодних цифр.

Как писал «Ъ», на портале правовых актов pravo.gov.ru опубликовано правительственное постановление, в котором указаны критерии эффективности и качества биологически активных добавок (БАД). Они разработаны Минздравом в развитие федерального закона, который вступил в силу 1 сентября 2025 года. В этом законе была введена легальная возможность для врачей назначать в рецептах БАДы.

«Все критерии качества и эффективности БАДов на самом деле не новые. Их проходят производители, которые получают свидетельства о государственной регистрации (СГР) в России. Они включают лабораторные тесты на отсутствие вредных веществ, тяжелых металлов, пестицидов и болезнетворных микроорганизмов. Однако в некоторых странах ЕАЭС, например, в Армении, при получении СГР не всегда проверяют состав добавок. Подтверждают только результаты микробиологических исследований, тестов на тяжелые металлы и пестициды. Насколько мне известно, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил обратить внимание на эту ситуацию. По его мнению, это можно считать обходом закона, хоть и легальным в рамках Евразийского экономического союза»,— комментирует Артем Дзигуненко, руководитель компании по производству биодобавок и косметики для мужчин «Зельевар».

Он полагает, что со временем компании, получившие СГР не в России, обяжут получить российское СГР. Но пока, по словам эксперта, юридически эти свидетельства нельзя аннулировать или запретить.

Ранее сообщалось, что жители и гости Крыма в январе—апреле 2026 года потратили на БАДы в аптеках республики 629,5 млн руб. Это на 2,8% больше, чем годом ранее. При этом в натуральном выражении объем реализации в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 7,5% — до 1,5 млн упаковок. В аптеках Севастополя продажи БАДов в 2026 году выросли на 5,7%.

Маргарита Синкевич