В ЕДДС назвали улицы Краснодара, где 29 июня отключат электричество

В понедельник, 29 июня, в Краснодаре пройдут плановые работы на сетях электроснабжения. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 8:00 до 17:00 электричество отключат по следующим адресам: Аэропортовская, 37; Аэропортовский пр., 571; Бородинская, 1311, 1312; Гоголя, 74-86, 93-95; Драгунская, 31-37; Интернациональный бул., 110; Карельская, 519; Красивая, 504; 2-й пер. Красивый, 10, 16; Корчагинцев, 22; Крупская, 2а, 4-8; Крылатая, 3б, 18; Ленина, 401; Мира, 2, 2-4, 42; Морская, 3-9; Муромская, 2-22; Новицкого, 25; п. Пашковский (2-е отделение), 1; п. Пашковский (4-е отделение), 14; Почтовое отделение, 37; Рашпилевская, 34; 3-й пр. Становой, 6-12; 4-й пр. Становой, 3-13; пер. Топольковый, 13.

С 9:00 до 17:00 без электроснабжения останутся адреса: 2-й пер. Агрономический, 2-6; Адыгейская Набережная, 2, 7-19; Алма-Атинская, 217-227; Базовская, 95, 109, 124, 100-150, 89-117; Березанская, 77, 86-88; Бирюзовая, 18, 2-34; Братьев Черников, 20-22, 26-32; Буденного, 181-191, 226, 228, 228-244, 246; Гимназическая, 362, 65; Гоголя, 66, 68; Головатого Атамана, 2-16; Грушовая, 8; Длинная, 184-194, 186-218, 201-243; Екатериновская, 1, 2, 20-22, 25, 30-46-58; Каляева, 29-57; Кисляковская, 1-13, 2-14; Комарова, 1, 26, 67, 92; Корницкого, 71; Королева, 28; Красноармейская, 39, 45, 58, 60; Красная, 58, 60, 681; Леваневского, 90-100, 104-116; Пашковская, 89; Переяславская, 29-33, 35-51; Пластуновская, 1, 2-12; Полесская, 11-13; Промышленная, 27-31, 43, 88-90, 96-134; Ростовское шоссе, 52, 60; Российская, 115; Садовая, 153; сз Калининский (2-е отделение), 1; Ставропольская, 22-32, 25-31; Старокубанская, 2-30, 4, 6, 61, 20-40; пер. Стеклотарный, 1-33, 2-14; Урицкого, 12-28, 20, 29-47; Фабричная, 2; Чехова, 11-21, 17, 26-34; Щербиновская, 1-13, 2-14; Яхонтовая, 1, 2-34, 19-29, 39, 61.

За дополнительной информацией можно обратиться в диспетчерскую службу «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Анна Гречко