На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и ветра до 20 м/с

На территории Краснодарского края с полудня 28 июня и до конца суток, а также ночью и утром 29 июня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

По данным синоптиков, в крае прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, град и усиление ветра с порывами до 20 м/с. В отдельных районах также возможны грозовые явления.

Как уточняется, регион находится под влиянием циклонической ложбины, что формирует неустойчивую погоду с осадками и кратковременными грозами.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщали, что к началу июля вода в Чёрном море на курортах Краснодарского края достигнет комфортной температуры 22–25 °С. По словам специалиста, наиболее высокие температуры воды ожидаются в июле и августе — самые жаркие месяцы лета для Кубани.

Анна Гречко